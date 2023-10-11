Два поезда столкнулись на станции метро «Печатники» в Москве

На станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда. На ветке метро нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка».

Дептранс заявил, что «произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд». В результате столкновения деформированы два вагона. Один из машинистов оказался зажат в кабине, его пытаются вытащить.

Мэр Сергей Собянин сообщил, что «среди пассажиров серьезно пострадавших нет». Господин Собянин заявил, что на месте инцидента проводятся ремонтно-восстановительные работы, и движение поездов запустят в ближайшие несколько часов. Мосгортранс направил 59 автобусов для компенсационного маршрута КМ от метро «Дубровка» до «Люблино».

Лаура Кеффер