В Москве временно закрыли станции метро «Кожуховская», «Печатники», «Волжская»

Три станции Московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии — «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» — временно закрыты для пассажиров, сообщает Департамент транспорта. На станции «Печатники» сегодня, 11 октября, столкнулись два поезда.

В результате ЧП пострадал один машинист, его зажало в кабине. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что «среди пассажиров серьезно пострадавших нет». В оперативных службах заявили, что пострадали два человека. По данным Telegram-канала 112, пострадали четверо, в том числе подросток, который получил закрытую черепно-мозговую травму. Канал уточняет, что у машиниста сломана нога, его пока не извлекли.

По предварительным данным, причиной ЧП стал накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Для расследования инцидента создана специальная комиссия, сказали в Дептрансе.

Лаура Кеффер