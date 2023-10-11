Собянин заявил об отсутствии серьезно пострадавших при столкновении поездов метро

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена столкнулись два поезда. По словам мэра, «среди пассажиров серьезно пострадавших нет». Пострадал один машинист. СМИ пишут, что его зажало в кабине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Причиной инцидента стал «накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции», уточнил господин Собянин. «Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов»,— написал мэр в Telegram.

На ветке метро временно не ходят поезда от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Дептранс заявил, что запущено 59 автобусов для компенсационного маршрута КМ между станциями метро «Дубровка» и «Люблино».

Лаура Кеффер