Собянин заявил об отсутствии серьезно пострадавших при столкновении поездов метро
Собянин: при столкновении поездов метро серьезно пострадавших пассажиров нет
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена столкнулись два поезда. По словам мэра, «среди пассажиров серьезно пострадавших нет». Пострадал один машинист. СМИ пишут, что его зажало в кабине.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Причиной инцидента стал «накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции», уточнил господин Собянин. «Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов»,— написал мэр в Telegram.
На ветке метро временно не ходят поезда от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Дептранс заявил, что запущено 59 автобусов для компенсационного маршрута КМ между станциями метро «Дубровка» и «Люблино».