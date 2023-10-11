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Коммерсантъ FM
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«Известия»: Минфин предложил приватизировать «Росспиртпром»

Глава Минфина Анатолий Силуанов предложил правительству приватизировать 100% АО «Росспиртпром» в этом году. Соответствующие документы он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают «Известия».

«Росспиртпром» полностью находится в федеральной собственности. У него восемь спиртовых заводов (три — в Тульской области, два — в Северной Осетии, остальные — в Кабардино-Балкарии, Курской и Новосибирской областях), а также две сервисные компании. Компания занимается производством этилового спирта и его транспортировкой, а также уничтожением и утилизацией нелегальной продукции и оборудования, на котором его изготовили.

Минфин пишет, что позиции компании на рынке ослабевают. В 2022 году «Росспиртпром» был лидером отрасли по производству продукции с долей рынка в 46,6%, а с учетом экспорта — в 36,3%. Однако в первом квартале 2023 года объем в стране снизился до 42,5%, с учетом вывоза — до 31,7%.

Ведомство считает, что для «сохранения роли АО "Росспиртпром" как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам».

«Предлагаемый способ приватизации позволит привлечь к участию в торгах наибольшее количество заинтересованных в приобретении акций инвесторов, а также максимизировать поступления в федеральный бюджет»,— сказано в направленных Минфином документах.

Росимущество проводит оценку предприятия. Департамент экономического развития и финансов правительства уже рассмотрел письмо Минфина и направил его вице-премьеру Марату Хуснуллину, который согласился с доводами Минфина. В министерстве сказали «Известиям», что оценочные мероприятия пока не закончены.

В начале октября Антон Силуанов рассказал, что Минфин составил перечень компаний, которые дополнительно можно включить в список для приватизации в следующую трехлетку. О каких компаниях шла речь, неизвестно. Позднее господин Силуанов уточнил, что предлагается в 2024 году рассмотреть приватизацию отдельных активов без потери контроля со стороны государства. Министр считает приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета.

Лаура Кеффер

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