В Тюмени ради КРТ снесут 132 аварийных дома и введут 1,5 млн кв. метра жилья

В Тюмени на «инвестиционно привлекательных площадках» снесут 132 аварийных дома и введут более 1,5 млн кв. метров жилья, сообщил мэр города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. Ранее администрация Тюмени приняла решение о развитии 16 застроенных территорий и о комплексном развитии 17 территорий жилой застройки.

По словам мэра, по 16 площадкам уже заключены договоры. «В ближайшее время на сайте администрации Тюмени будет создан раздел, где разместится информация о выполнении инвесторами договоров»,— сообщил господин Кухарук.

Напомним, в мае стало известно, что в Тюмени для проведения комплексного развития территории (КРТ) снесут 148 домов в районе ДОК. Работы планировали проводить в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой.

В августе компания «Брусника» выкупила в Тюмени участок под комплексное развитие территории (КРТ). Согласно протоколу торгов, застройщик выкупил площадку на ДОКе (в границах улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая) за 368 млн руб. Площадь территории составляет 18 га.

Ева Коршунова

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