«Брусника» выкупила участок под КРТ в Тюмени и должна расселить больше 100 домов

Уральская девелоперская компания «Брусника» выкупила в Тюмени участок под комплексное развитие территории (КРТ). Согласно протоколу торгов, застройщик выкупил площадку на ДОКе (в границах улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая) за 368 млн руб. Площадь территории составляет 18 га.

Как рассказали в компании, выкупленная площадка находится между двумя другими проектами «Брусники» — уже существующим «Октябрьским» и строящимся «Октябрьским на Туре». Напомним, в прошлом году компания выкупила землю между улицей Томской и набережной Туры за 687 млн руб. «Мы намерены синхронизировать мастер-планы этих трех участков и связать их кольцевыми пешеходными и велосипедными маршрутами»,— прокомментировали в «Бруснике».

Помимо жилья, согласно договору о КРТ, девелопер должен будет построить и передать в муниципальную собственность встроенный детсад, библиотеку и фитнес-центр. Также компания должна расселить пять аварийных многоквартирных и 98 частных домов, а также сформировать земельный участок и проектную документацию под еще один детский сад.

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