В Тюмени ради КРТ снесут почти 150 домов в районе ДОК

В Тюмени для проведения комплексного развития территории (КРТ) снесут 148 домов в районе ДОК. Согласно постановлению мэра Руслана Кухарука, работы будут проводить в районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой. Об этом сообщает 72.ru.

В течение 10 лет будут снесены дома на площади 64,33 га. Так, под КРТ попадет один многоквартирный аварийный дом на ул. Ярославской, 69, четыре не аварийных дома на ул. Иркутской и ул. Коммунистической, 143 частных дома.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в рамках КРТ снесут 339 жилых и аварийных домов.

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