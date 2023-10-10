Главные новости за 10 октября. Воронеж, Белгород, Липецк, Курск

Компания «Бик» может приступить к строительству делового центра рядом с бывшим воронежским хлебозаводом №1 в 2024 году.

Суд в Воронеже вернул прокурору уголовное дело Михаила Швыдченко, бывшего директора официального дилерского центра Volkswagen — ООО «Гаус».

Управление СКР по Воронежской области завершило расследование уголовного дела в отношении адвоката Алексея Карпенко и двоих его знакомых. Они обвиняются в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, и в вымогательстве.

В ОЭЗ «Липецк» планируют включить территорию Липецкого тракторного завода. Соответствующий проект постановления правительства РФ проходит антикоррупционную экспертизу.

В Черноземье заболеваемость коронавирусом за неделю выросла вдвое.

Губернатор Липецкой области поручил проверить жалобы пациентов из Чаплыгина, на которые отреагировали и правоохранительные органы.

При обстреле белгородского села Поповка погибла пожилая семейная пара.

Администрация Липецка анонсировала возобновление работ на месте недостроенной гостиницы на 220 номеров на улице Маршала Неделина.

В Курске планируют построить завод комбикормов для рыб за 127 млн рублей.

Бывший мэр города Обоянь Курской области Александр Локтионов смог оспорить свою досрочную отставку в суде.