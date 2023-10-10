Губернатор Липецкой области поручил проверить жалобы пациентов из Чаплыгина

Липецкий губернатор Игорь Артамонов публично отреагировал на видеозапись с жалобами пациентов Чаплыгинской районной больницы, размещенную в соцсети. Он поручил провести проверку по фактам претензий к состоянию кроватей, постельного белья, недостаточному жизнеобеспечению. Об этом сообщили в правительстве региона.

Видео сняла женщина, которая может быть пациенткой этой больницы. Она показала дно нескольких больничных коек, которое выложено досками. Они накрыты «гадкими, грязными» матрасами с дырявым бельем. Кроме того, автор ролика утверждает, что в больнице нет отопления, а согреться под тонким, «пустым» одеялом сложно.

Также женщина утверждает, что в медучреждении нет горячей воды. Она нагревается бойлером только в «комнате гигиены» с душевой, в которой якобы нельзя помыться из-за недовольства персонала обилием брызг. Последние появляются из-за того, что у душевой нет стенок или шторки, только что-то вроде металлического таза с краном. Туалет в больнице общий. Там стоит вонь, утверждает автор видео. Однако пациентам мешает ходить туда не запах, а шатающийся унитаз.

В прокуратуре Липецкой области также заявили, что организуют проверку по факту «размещения в соцсети информации о нарушениях прав граждан в сфере здравоохранения». В случае ее подтверждения ведомство обещает принять меры по устранению нарушений и наказанию виновных.

UPD: Управление Следственного комитета России по Липецкой области также организовало проверку по факту публикации видео. По ее результатам будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние отделения и стационара.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте