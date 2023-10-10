«Бик» в 2024 году начнет застройку офисами новой площадки в центре Воронежа

Компания «Бик» может приступить к строительству делового центра рядом с бывшим хлебозаводом №1 в 2024 году. Об этом «Ъ» рассказал девелопер Дмитрий Большаков. По его словам, уже разработан проект планировки территории, а участок изучен на предмет соседства с памятниками архитектуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас архитектурная комиссия вносит незначительные коррективы в проект, после чего будем приступать к дальнейшим этапам. Строительство может начаться в 2024 году»,— рассказал Дмитрий Большаков. По его словам, запланировано здание высотой шесть–десять этажей с тремя уровням подземной парковки и закрытым внутренним двором с атриумом. Для единообразия проект будет решен в схожей цветовой гамме и архитектурных элементах с домом, который «Выбор» строит на месте хлебозавода. Стоимость возведения центра от ГК «Бик», по предварительной оценке, составит около 1 млрд руб.

Александр Прытков