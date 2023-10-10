В Воронеже завершено расследование похищения юноши ради 30 млн рублей

Следственными органами управления СКР по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката и двоих его знакомых. Они обвиняются в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), и в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Имена фигурантов в ведомстве пока не раскрыли.

По данным следственного управления, в ноябре 2022 года житель Москвы совместно со знакомым адвокатом и воронежцем, ранее судимым за убийство, решили организовать похищение внука местного жителя для последующего вымогательства. Для этого 23 ноября они вооружились электрошокером и прибыли на арендованной машине на парковку у магазина на улице Сельской села Чертовицы Рамонского района. Здесь в это время находился 67-летний мужчина с 18-летним внуком. Обвиняемые захватили молодого человека и посадили его в автомобиль, а его пожилого родственника заставили написать долговую расписку на сумму 30 млн руб.

«Для подкрепления серьезности своих намерений злоумышленники демонстрировали электрошокер и вывезли парня за пределы села,- сообщили в СКР. - Мужчина, опасаясь за жизнь и здоровье внука, был вынужден написать расписку, после чего юношу отпустили».

Впрочем, затем о произошедшем дедушка сообщил в правоохранительные органы. 24 декабря в результате совместной операции сотрудников СКР, УФСБ и УМВД фигуранты были задержаны в Москве и Воронеже. По месту жительства указанных лиц прошли обыски, в ходе которых было изъято оружие, электрошокер, средства связи.

Как отметили в СКР, обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях не признали. Однако обвинительное заключение утверждено прокуратурой, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Владимир Зоркий