Суд в Воронеже вернул в прокуратуру дело о присвоениях в «Гаусе»

Центральный райсуд Воронежа вернул прокурору уголовное дело 55-летнего Михаила Швыдченко, бывшего директора официального дилерского центра Volkswagen — ООО «Гаус», следует из картотеки дел. Его обвиняют в присвоении денег клиентов (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В картотеке также указано, что решение принято в связи с тем, что при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела ему не были разъяснены права, предусмотренные ч.5 ст. 217 УПК. В протоколе ознакомления с материалами уголовного дела нет его подписи.

Расследованием уголовного дела занималось управление МВД России по Воронежской области. Его возбудили в 2019 году, а предпринимателя заключили под стражу. Тогда же стало известно о финансовых проблемах «Гауса». Клиенты компании заявляли об «обмане»: им якобы задерживали выдачу уже оплаченных машин и не возвращали деньги.

По версии следствия, в период с декабря 2017 года по декабрь 2018-го директор дилерского центра похитил вверенные клиентами денежные средства на приобретение иномарок. Более 90 граждан и организаций заключили договоры с ООО «Гаус» на покупку свыше 100 автомобилей марки Volkswagen, внеся в кассу и на счета организации в качестве предоплаты более 130 млн руб. Ни возврата денег, ни автомобилей покупатели так и не получили.

Сергей Толмачев