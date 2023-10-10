В Курске планируют построить завод комбикормов для рыб за 127 млн рублей

Курское ООО «Промрыбторг» планирует построить в Курске завод по производству комбикормов для осетровых и лососевых рыб. Объем инвестиций компании может составить порядка 127 млн руб. В результате реализации проекта ожидается появление 17 рабочих мест. Об этом сообщила корпорация развития региона.

Проект ориентирован на замещение продукции иностранных производителей, «занимавших более 90% российского рынка». Компания рассчитывает, что мощность предприятия составит 2,5 тыс. т комбикормов в год.

Инвестор уже получил банковское финансирование на сумму 50 млн руб. для реализации первого этапа проекта. После этого он планирует расширить и увеличить мощность предприятия по производству лососевых рыб в Курском районе, работающего с 2017 года. На сегодня его производительность составляет 50 т форели в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промрыбторг» было зарегистрировано в Курске в 2017 году. Основной вид деятельности — пресноводное рыбоводство. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Информация о выручке общества за все время его существования не опубликована, 2022 год оно закончило с чистым убытком в 2,7 млн руб., 2021-й — в 1,7 млн руб. Директором компании выступает Андрей Малышев, владеющий 50% ООО, еще 50% находятся у Андрея Бохонова. Господин Малышев также является руководителем и бенефициаром обанкротившегося белгородского застройщика ООО «Жилстройсервис» и выступает в аналогичных ролях в курской фирме-застройщике ООО «Ремстроймонтаж». Господин Бохонов контролирует курского застройщика ООО «Ситистрой». Оба бизнесмена в равных долях владеют московским застройщиком ООО «Мосжилстрой», курским ООО «Специализированный застройщик "Москомстрой"» и курским производителем изделий из бетона для использования в строительстве ООО «Технобетон».

Как «Мираторг» решил расширить производство кормов для рыб в Курской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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