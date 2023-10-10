Недостроенная гостиница в Липецке может стать многофункциональным комплексом

Администрация Липецка анонсировала возобновление работ на месте недостроенной гостиницы на 220 номеров на улице Маршала Неделина. По словам чиновников, там может появиться многофункциональный центр с гостиницей на 280 «обычных» номеров и восемь — для маломобильных граждан, а также 126 апартаментов для долгосрочного проживания.

Также на цокольном этаже планируется обустройство парковки на 111 машин. В пристроенном блоке — создание бассейна «со вспомогательными кабинетами». Кроме того, в здании хотят оставить пространства для свободной планировки с возможностью размещения ресторанов, СПА, косметологической клиники, бизнес-центра (офисов и конференц-залов), коммерческих помещений.

«После завершения строительства комплекс со своим аккуратным и стильным видом изменит облик центра Липецка и может стать новой визитной карточкой города»,— считают в администрации облцентра.

В 2009 году ООО «Липецкая девелоперская компания» («Лидеко») начала строить на улице Маршала Неделина отель высотой 21 этаж. Предполагалось, что партнером «Лидеко» выступит Rezidor Hotel Group, но сеть в проект так и не вошла. В 2012 году Арбитражный суд Липецкой области ввел процедуру наблюдения в отношении «Лидеко» из-за долгов на сумму более 85 млн руб. перед Банком Москвы. А в июле 2014 года, по данным Gorod48, стало известно, что построенную на 55% высотку приобрели «представители московского бизнеса». Они якобы пообещали достроить здание в короткий срок, но за пять лет ничего не изменилось. Летом 2019 года Арбитражный суд региона передал недострой администрации области, а она выставила его на торги за 512 млн руб. Они не состоялись.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте