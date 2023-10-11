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Коммерсантъ FM
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«Самокат» заехал на кухню

Оператор доставки может начать выпуск продуктов

Игроки рынка онлайн-торговли стремятся воспользоваться растущим спросом на готовую еду и кулинарию. «Самокат» создал отдельную структуру для производства продуктов питания, которую возглавил бывший топ-менеджер этого направления «Магнита». Своя фабрика позволит улучшить рентабельность и контроль за качеством продукции, считают эксперты, но предупреждают о сложностях с поиском площадки, оборудования и персонала.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Управляющее сервисом экспресс-доставки «Самокат» ООО «Умный ритейл» 9 октября учредило ООО «Умная фабрика», следует из ЕГРЮЛ. В числе видов деятельности новой компании указаны производство мясных продуктов, консервов, супов, сэндвичей, переработка рыбы и пр. Гендиректором «Умной фабрики» стал Виталий Левин, руководивший в 2006–2014 годах производством готовой продукции «Магнита» «Кубанский кулинар», следует из СПАРК. В «Самокате» “Ъ” лишь сообщили, что изучают эффективность новых форматов, востребованных у пользователей.

«Самокат» запущен в 2018 году бывшими топ-менеджерами «Магнита» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым. В 2020 году контроль в проекте приобрело совместное предприятие Сбербанка и VK «О2О Холдинг», из которого VK вышла в 2022 году, получив Delivery Club, который затем был передан «Яндексу» в обмен на «Дзен» и «Новости». По данным Infoline, по итогам 2022 года «Самокат» был третьим среди крупнейших операторов сервисов онлайн-доставки продуктов питания с оборотом 82,5 млрд руб. Сегодня сервис работает в 50 городах России.

Сейчас в категории готовой еды в приложении «Самоката» доступны позиции сторонних производителей в том числе под собственной торговой маркой сервиса. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что спрос на готовую еду в ритейле растет, особенно динамично — у онлайн-игроков, потому «Самокату» целесообразно развивать свои мощности. По его словам, возможно приобретение или строительство фабрики-кухни в том числе в крупных dark store либо партнерство с действующим производителем.

Собственное производство уже развивает конкурент «Самоката» — «Яндекс Лавка». В 2020 году сервис запустил фабрику-кухню в Санкт-Петербурге, сейчас ее производственная мощность достигает 450 тонн продукции в месяц, говорит представитель сервиса. Кроме готовых блюд под своим брендом «Яндекс Лавка» также продает кулинарию и блюда от ресторанов. В компании говорят, что доля этой категории превышает 20% от общего оборота, а за первую половину 2023 году продажи готовой еды у сервиса выросли почти в два раза год к году.

Аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что собственное производство позволяет сервисам доставки повысить лояльность клиентов за счет дифференциации ассортимента, а также улучшить рентабельность бизнеса. Это также позволяет эффективнее выстраивать логистику, сокращая время от выпуска продукта до покупателя, указывает он. В «Азбуке вкуса» добавили, что могут быть сложности с поиском подходящей площадки, оборудования, персонала, выстраиванием системы качества.

По словам господина Бурмистрова, собственное производство также должно помочь усилить контроль за качеством продукции. В сентябре стало известно о массовом отравлении в Санкт-Петербурге продукцией Greenbox, купленной в «Самокате». Деятельность Greenbox была приостановлена, директору производства предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. На площадках «Самоката» после инцидента прошли проверки, районные суды Санкт-Петербурга привлекли сервис к административной ответственности. Тогда представители «Самоката» говорили, что сервис «содействовал органам на всех этапах, замечания не были причиной отравления и все нарушения были устранены».

По оценке Infoline, по итогам первой половины 2023 года онлайн-продажи продуктов питания выросли на 36,5% год к году, до 404 млрд руб. По итогам этого года эксперты ожидают роста оборота сегмента на 44–48%, до 900–925 млрд руб. Спрос постепенно восстанавливается при фокусе потребителей на промо, отмечают в Infoline, а росту продаж готовой еды способствует стремление экономить на ресторанах.

Алина Савицкая

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