Московский суд снял арест с земельного участка Невзорова в Санкт-Петербурге

Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу публициста Александра Невзоровова, признанного в России иноагентом, о снятии ареста с его участка в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

С ходатайством от журналиста, который сейчас проживает за пределами России, обратился его представитель. Обеспечительные меры в отношении земельного участка были наложены судом в связи с возбужденным ранее в отношении господина Невзорова уголовным делом о распространении дезинформации о российской армии. О каком именно участке идет речь — не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 19 мая этого года Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал исковые заявления прокуратуры к Александру Невзорову с требованием вернуть два земельных участка в поселке Лисий нос в связи с тем, что они были приобретены незаконно. Материалы были переданы судье, но пока не приняты к производству.

1 февраля 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил публициста к восьми годам колонии общего режима. Суд признал его виновным по делу о распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ). Причиной для судебного преследования стали видеотрансляции господина Невзорова, в которых он рассуждал о действиях российской армии в Буче и Мариуполе. В июне 2022 года на участок у берега Финского залива, которым владеет публицист, был наложен обеспечительный арест. В марте 2022 году журналист покинул Россию и заявил, что возвращаться не собирается.

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