Невзорова обвинили в незаконном владении участками в поселке Лисий Нос

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковые заявления прокуратуры к публицисту Александру Невзорову (признан Минюстом РФ иноагентом и заочно приговорен к восьми годам колонии).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили 19 мая в объединенной пресс-службе городских судов, истец указывает, что провел проверку, каким образом два участка в поселке Лисий Нос оказались в собственности господина Невзорова. Оказалось, как утверждает заявитель, что оба объекта были приобретены ответчиком незаконно.

Участки якобы не были выкуплены Невзоровым в нарушение п. 3 указа президента РФ от 27.10.1993 №1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчет стоимости не производился. Истец просит суд лишить господина Невзорова права собственности на два указанных земельных участка и признать на данную землю право собственности Санкт-Петербурга.

Материалы переданы судье, но к производству пока не приняты, уточнили в пресс-службе.

Напомним, 1 февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о фейках в отношении российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для уголовного наказания стали стримы Александра Невзорова о действиях российской армии в Буче и Мариуполе. Сам он уехал из России в марте 2022 года. В июне прошлого года суд наложил обеспечительный арест на его земельную собственность на берегу Финского залива.

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