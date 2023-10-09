В «Газпроме» выступили против экспорта СПГ без привязки к месторождениям

Бесконтрольный экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) увеличит риск дефицита на внутреннем рынке. Об этом заявил замначальника департамента «Газпрома» (MOEX: GAZP) Кирилл Полоус в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике, на котором обсуждались поправки, разрешающие экспорт СПГ без привязки к месторождениям.

В ходе заседания Кирилл Полоус отметил, что предлагаемый законопроект позволит компаниям использовать не только собственные месторождения, согласованные государством для экспорта СПГ, но и любую ресурсную базу. Таким образом, у ряда недропользователей появится возможность максимизировать экспорт газа в форме СПГ в ущерб поставкам газа на внутренний рынок России, считает замначальника департамента «Газпрома» .

«Законопроект в предлагаемой редакции создает предпосылки для бесконтрольного экспорта СПГ из России и повышает риск надежного обеспечения газом российских потребителей. В перспективе на отечественном рынке мы рискуем увидеть то же, что недавно видели на внутреннем рынке нефтепродуктов»,— подчеркнул господин Полоус (цитата по ТАСС).

С поддержкой законопроекта выступило Минэнерго. Глава министерства Николай Шульгинов заявил, что ведомство не видит угроз конкуренции СПГ и трубопроводного газа после принятия поправок. По итогам заседания комитета Госдумы по энергетике, проект поправок был одобрен к первому чтению.

Проект поправок к закону об экспорте газа, который разрешает экспорт СПГ без привязки к конкретным месторождениям, был внесен в Госдуму в июле. Документом предлагается разрешать экспорт компаниям, реализующим СПГ-проекты мощностью свыше 20 тонн в час, если более 50% доли в них принадлежит лицам с правом прямо или косвенно распоряжаться более чем половиной доли в компаниях, имеющих право на экспорт СПГ. Пока экспортировать газ разрешено только компаниям, владеющим месторождениями, в лицензии которых указано производство СПГ.