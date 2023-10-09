Возвращение блудного Loongson

Российская «Норси-Транс» начнет выпуск систем хранения данных (СХД), серверов и компьютеров на китайских процессорах Loongson. Их интеграцию в свою электронику рассматривают и другие производители. По словам участников рынка, решение китайских партнеров разрешить ввоз процессоров в РФ связано с попаданием Loongson под блокирующие санкции США. Отечественные разработчики процессоров не видят для себя угрозы в китайских продуктах. Однако эксперты считают, что РФ нужно добиваться от КНР «зеркального доступа» к рынку и технологиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников рассказал “Ъ”, что на форуме «Микроэлектроника» (проходит в Сочи с 9 по 14 октября) компания объявит о начале производства серверов, систем хранения данных, персональных компьютеров и ноутбуков на китайских процессорах Loongson. Партнером «Норси-Транс» будет «Базальт СПО» (разработчик ОС «Альт»), сообщил “Ъ” председатель совета директоров компании Алексей Смирнов. Она адаптирует ОС «Альт» под процессоры Loongson.

По словам господина Овчинникова, компания уже закупила порядка 100 процессоров Loongson, на которых будет выпущена тестовая партия техники. «Норси-Транс» планирует поставлять ее государственным и корпоративным заказчикам, включив в реестр российской электроники Минпромторга. Исполнительный директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных (РосСХД, входит МЦСТ, «Норси-Транс», «Аэродиск», «Промобит» и т. д.) Олег Изумрудов уточнил, что российские компании будут закупать чипы Loongson 5000-й серии (выполнены по техпроцессу 12 нм), сравнимые по производительности с Intel Core i5 десятого поколения.

Loongson основана в 2002 году Академией наук Китая для создания альтернативы американским процессорам от Intel и AMD. Исходно чипы разрабатывались на архитектуре MIPS (патенты принадлежат британской ARM). На каких фабриках выпускались эти процессоры, “Ъ” выяснить не удалось. Весной 2021 года корпорация представила процессорную архитектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), совместимую с программами, написанными под Intel (X86) и AMD (ARM), что снизило зависимость корпорации от зарубежных лицензиаров. Источник “Ъ” на рынке предполагает, что процессоры Loongson производят на китайской фабрике SMIC.

В конце 2022 года правительство Китая запретило поставки процессоров с архитектурой LoongArch из-за стратегической важности технологии, которая используется в том числе и в военно-промышленном комплексе Китая (см. “Ъ” от 13 декабря). Олег Изумрудов уточнил, что решение китайских разработчиков возобновить поставки в РФ связано с тем, что в марте США начали вносить китайские организации в санкционные списки (Loongson вошла в SDN-лист в марте): «Ранее экспортные ограничения были вызваны как раз нежеланием попасть под санкции».

«Норси-Транс» — не единственный российский производитель, который планирует выпускать технику на чипах Loongson. Реализацией аналогичного проекта занимается и «Промобит» (выпускает вычислительную технику под брендом Bitblaze), рассказал “Ъ” его гендиректор Максим Копосов: «Мы готовы дополнить продуктовый портфель процессорами с архитектурой LoongArch».

Гендиректор ИВК Григорий Сизоненко считает, что, несмотря на продолжающиеся поставки процессоров Intel по параллельному импорту, отечественным производителям необходимо переходить на альтернативные компоненты, в том числе китайские. «Из-за того что архитектуру X86 и ARM контролирует американское и британское правительство, всегда есть угроза отключения или некорректной работы процессора. Поэтому чипы Loongson выглядят более привлекательно»,— поясняет господин Сизоненко, подчеркивая, что параллельно «необходимо активно заниматься развитием собственных процессоров». Однако производство процессоров российского дизайна на зарубежных фабриках до сих пор невозможно, отмечает основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович, и ожидать этого в ближайшее время не стоит.

Гендиректор «Байкал Электроникс» (процессоры Baikal) Андрей Евдокимов подчеркивает, что появление техники на китайских процессорах не повлияет на отечественные разработки. Однако президент «Руссофта» Валентин Макаров полагает, что сотрудничество с китайским вендором микроэлектроники «не снимает для российских компаний риска технологической зависимости от зарубежных технологий». «Мы просто заменим зависимость от американских процессоров на такую же — от китайских,— считает он.— Поэтому необходимо согласовывать с китайскими партнерами зеркальный доступ российских IT-продуктов к китайскому рынку или доступ к китайским технологиям».

Тимофей Корнев