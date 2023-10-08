Цены на авиабилеты устремились вниз

Перелеты по России подешевели в пик туристического сезона. В августе, согласно подсчетам Росстата, цена билетов эконом-класса на внутренних рейсах снизилась в среднем на 1 тыс. руб. в сравнении с июлем. Подтверждают эту информацию и агрегаторы. В «Яндекс. Путешествиях» РБК сообщили, что стоимость билетов в обе стороны из одного российского города в другой упала на 7%. О таком же сокращении среднего чека сообщили в Aviasales. Одной из причин снижения цен участники рынка называют возросшую конкуренцию на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев выделяет другие факторы, напоминая, что раньше ежегодно цены на билеты в августе достигали самых высоких значений за лето, но многолетняя тенденция начала меняться:

«В 2022 году спад начался в августе, пик пришелся на июль. Отчасти это связано с тем, что авиакомпаниям были выделены большие субсидии и были поставлены условия, что получение господдержки увязано с показателями по количеству перевезенных пассажиров. Так что игроки рынка даже летом стимулировали пассажиропотоки и в итоге в августе даже несколько снизили цены.

В этом году ситуация повторилась, несмотря на то, что не было столь масштабных субсидий. С другой стороны, не было ориентира по тому, чтобы перевезти 100 млн пассажиров на год. Мы можем предположить, что либо имеет место долгосрочная тенденция, либо сработал другой фактор.

По оценкам представителей ряда авиакомпаний, введение в августе плана "Ковер" в столичных аэропортах привело к тому, что интерес пассажиров из других регионов к полетам в Москву или через Москву несколько сократился, и игроки рынка для того, чтобы подстегнуть спрос, были вынуждены скорректировать цены. Такая гипотеза пока не подтверждена, но она существует».

Стоимость перелета внутри страны в последний месяц лета, по данным Росстата, превысила 6,5 тыс. руб. И хотя в сравнении с июлем цена билета снизилась, она стала самой высокой для августа с 2011 года.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин полагает, что сейчас причин для существенного падения стоимости перелетов внутри страны нет, особенно на фоне возросших расходов авиакомпаний:

«С учетом действующих ограничений и того, что ряд зарубежных государств не разрешает полеты на самолетах с двойной регистрацией, на внутреннем рынке в какой-то момент действительно образуется переизбыток провозных емкостей. Это, естественно, приводит к определенному снижению цен.

Но у авиакомпаний, увы, расходы на авиационное топливо только растут, за последний год — на 45%. То же касается и поддержания эксплуатации, ремонта флота. Все это в конечном итоге сказывается на стоимости авиаперевозок.

В этой ситуации мы видим, что ряд перевозчиков очень внимательно корректируют уже осенне-зимние полетные программы, и, наверное, все-таки дальнейшее снижение цен приведет к проблемам.

Оно возможно при усилении конкуренции и снижении загрузки в невысокий предстоящий сезон для полетов. Но авиакомпании умеют управлять своими рисками и могут просто сокращать рейсы.

Если делать прогнозы, то, скорее всего, будет умеренный рост тарифов на уровне инфляции. Эту тенденцию отслеживают и авиационные власти, и ФАС, и Росстат. В высокий сезон билеты будут на Новый год, наверное, дороже именно из-за повышенного спроса. Сейчас будет период стабильных цен, он продлится фактически до середины декабря».

Летом о росте цен на авиабилеты заочно поспорили два ведомства. Росстат заявил, что за первые пять месяцев года стоимость перелёта увеличилась почти на треть. С такими подсчетами не согласились в Минтрансе и сообщили РБК, что за этот период цены поднялись всего на 6%.

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Петр Шадрин