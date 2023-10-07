Трамп: Украина могла бы отдать тяготеющие к РФ области и сохранить страну

45-й президент США Дональд Трамп вновь заявил, что мог бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. Он предложил Киеву отдать области, которые «тяготеют» к РФ.

«Я мог бы договориться о сделке. Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну»,— сказал господин Трамп порталу Just the News (цитата по ТАСС).

Экс-президент считает, что к сближению России и Китая подтолкнули «глупость» Джо Байдена и Барака Обамы. «Как говорили мои учителя, чего вы точно не хотели бы видеть, так это объединения России и Китая»,— сказал господин Трамп. По его мнению, Москва и Пекин являются «естественными врагами» из-за общей границы. Он отметил, что «у России много земли», а у Китая «ее недостаточно».

Дональд Трамп неоднократно говорил, что не допустил бы эскалации российско-украинского конфликта, будучи президентом. Он также утверждает, что может быстро остановить конфликт, если снова возглавит США. Президент Украины Владимир Зеленский призывал бывшего американского лидера поделиться мирным планом публично. По его мнению, «если идея состоит в том, как забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира».

О политической ситуации в США — в материале «Ъ» «Chaos of Representatives».

Леонид Уварчев