Зеленский призвал Трампа поделиться мирным планом по Украине публично

Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-президента США Дональда Трампа публично поделиться своим мирным планом, если у него есть такой план. Дональд Трамп неоднократно говорил, что он бы положил конец конфликту России и Украины, если бы был президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Brendan McDermid, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Brendan McDermid, Reuters

«Он может публично поделиться своей идеей сейчас, не терять времени, не терять людей и сказать: "Моя формула — остановить войну, остановить всю эту трагедию и остановить российскую агрессию"»,— сказал Владимир Зеленский в интервью CNN после выступления на Генассамблее ООН.

«И либо он скажет, как он это видит, как вытеснить русских с нашей земли, либо он не представляет глобальную идею мира»,— сказал президент Украины. «Поэтому если идея состоит в том, как забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира»,— добавил он.

В воскресенье вечером в эфире NBC Дональд Трамп, говоря о своем плане мирного разрешения конфликта России и Украины, заявил, что он бы предложил заключить «честную сделку для всех». При этом он предложил передать Крым и еще «некоторые части страны» России, поскольку, по его словам, там произошло то, «чего многие ждали». «Так что, честно говоря, они могли бы заключить сделку, согласно которой сейчас территория меньше, чем уже захвачена Россией»,— заявил Дональд Трамп.

В августе Дональд Трамп обвинил президента Байдена в некомпетентности в вопросе прекращения конфликта России и Украины. При этом он заявил, что, будучи на президентском посту, мог бы остановить конфликт в короткие сроки. С таким заявлениями господин Трамп выступал и в прошлом году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трамп-миротворец».

Анастасия Ларина