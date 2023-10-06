Главные новости за 6 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В Севастополе опровергли информацию о взрывах, якобы произошедших после атаки Вооруженных сил Украины.

В Бахчисарайском парке миниатюр демонтировали копию американской статуи Свободы. Как заявил спикер Госсовета Крыма, «русская цивилизация заслуживает своих памятников».

В телеграм-каналах появилась информация, что в полицию обратились представители аэропорта Сочи, которые пожаловались, что слишком яркие прожекторы на стадионе академии ФК «Сочи» слепят пилотов. Полиция провела со спортивным клубом разъяснительную беседу.

Исполняющим обязанности мэра Туапсе стал замглавы по экономическим вопросам Артем Береснев. Предыдущий глава города днем ранее ушел в отставку.

АО «Корпорация Туризм. РФ» увеличило уставный капитал дочерней компании «Курорт Новая Анапа» в 200 раз — со 100 тыс. до 20,6 млн руб.

Число открытых процедур банкротства в отношении организаций Краснодарского края за январь—сентябрь 2023 года снизилось на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Строительство жилья и экспорт сельхозпродукции могут стать самыми перспективными секторами экономики для Краснодарского края в будущем. Об этом заявила известный экономист Наталья Зубаревич.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев предложил откорректировать закон о такси, который привел к росту затрат участников рынка и, как следствие, подорожанию стоимости услуг.

На трассе «Славянск-на-Кубани — Темрюк» столкнулись мопед и автомобиль BMW. В результате аварии погибли 27-летний водитель мопеда и его 14-летний пассажир.

Министр спорта Кубани Серафим Тимченко предупредил, что в Telegram начали создавать его фейковые аккаунты.

В этом году к зимнему сезону в Сочи впервые соединят единой пешеходной сетью поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, где расположены горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна».

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