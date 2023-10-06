Министр спорта Кубани Серафим Тимченко предупредил о фейковых Telegram-каналах

Министр спорта Кубани Серафим Тимченко предупредил, что в Telegram начали создавать его фейковые аккаунты. Он предупредил, что его Telegram-канал является единственным официальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Серафима Тимченко Фото: Telegram-канал Серафима Тимченко

«На сообщения со сторонних аккаунтов от моего имени с просьбами предоставить какую-либо информацию или перевести деньги для каких-то целей прошу не реагировать и оперативно сообщать о мошенниках лично мне»,— написал министр спорта Кубани.

Серафим Тимченко родился в 1980 году в Усть-Лабинске. Он окончил Академию права и управления министерства юстиции РФ и Кубанский государственный аграрный университет. Серафим Тимченко является чемпионом России и мира по универсальному бою, победителем всероссийских соревнований по рукопашному бою. Серафим Тимченко являлся гендиректором компании «Краснодарский чай», до октября 2021 года был депутатом гордумы Краснодара.

В начале сентября был взломан Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Мэр крымского города Саки Александр Овдиенко также опровергал информацию о сборе денег на нужды спецоперации от своего имени.

Татьяна Ручкина

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