В Сочи впервые соединят пешеходной сетью поселки Красная Поляна и Эсто-Садок

В этом году к зимнему сезону в Сочи впервые соединят единой пешеходной сетью поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, где расположены горнолыжные курорты «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам встречи мэра Сочи Алексея Копайгородского и зампредседателя Правительства Дмитрия Чернышенко.

В зимний сезон в Сочи откроют более 160 км горнолыжных трасс, 55 крупных объектов туристического показа и зимние пляжи. По словам вице-премьера, Сочи как круглогодичный курорт требует постоянного развития.

В 2022 году Сочи посетили 7,2 млн человек, что выше допандемийного 2019 года. По итогам 2023 года ожидается турпоток на уровне 7,4 млн человек.

Татьяна Ручкина

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