В Севастополе опровергли фейк о взрывах после атаки ВСУ

В Севастополе опровергли информацию о взрывах вследствие атаки ВСУ, анонсированной заранее. Об этом сообщает близкий к Минобороны РФ Telegram-канал «Война с фейками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В действительности в Севастополе военные РФ проводят профилактические гранатометания в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

6 октября около 19:00 в Севастополе прозвучала воздушная тревога, сообщающая жителям о ракетной опасности. Морской и наземный общественный транспорт прекращал движение. Для машин также закрывали Крымский мост. Однако информации об ударах и атаках не поступало.

Татьяна Ручкина

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