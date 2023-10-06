Корпорация «Туризм.РФ» увеличила долю в дочерней компании «Курорт Новая Анапа»

АО «Корпорация Туризм. РФ» увеличило уставный капитал дочерней компании «Курорт Новая Анапа» в 200 раз — со 100 тыс. руб. до 20,6 млн руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 2 октября. Таким образом, доля госкорпорации в УК общества увеличилась с 97% до 99,98%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

ООО «Курорт Новая Анапа» зарегистрировано в Анапе летом 2023 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор Сергей Петров (российский политик и бизнесмен, основатель ROLF Group.)

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что изменение доли АО «Корпорация Туризм. РФ» в УК ООО «Курорт Новая Анапа» может быть связано с подготовкой к привлечению инвесторов для проекта «Новая Анапа».

«Это изменение, возможно, отражает перераспределение долей в учреждениях, связанных с реализацией данного курортного проекта. Как упоминалось, проект “Новая Анапа” предполагает значительные инвестиции, и такие изменения в учреждениях могут быть частью организационной структуры, направленной на привлечение необходимых средств для его успешной реализации»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» аналитик.

Построить новый круглогодичный курортный город в Краснодарском крае поручил президент России Владимир Путин. В феврале 2022 года корпорация «Туризм.РФ» и администрация Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этих договоренностей будет реализован проект «Новая Анапа», который обеспечит дополнительный турпоток в Краснодарский край от 3 до 5 млн человек в год. Предполагаемый объем инвестиций — свыше 350 млрд руб. Уже разработана «дорожная карта». В нее вошло 195 мероприятий.

Новый курортный город расположится в 25 км от Анапы, в районе станицы Благовещенской.

Подробнее — в материале «В Анапе построят свой Дубай».

Наталья Решетняк

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