Экономист Наталья Зубаревич назвала перспективные отрасли Кубани

Строительство жилья и экспорт сельхозпродукции могут стать самыми перспективными секторами экономики для Краснодарского края в будущем. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на экономиста, профессора географического факультета МГУ и специалиста в области социально-экономического развития регионов Наталью Зубаревич.

«Краснодар становится гораздо более современным городом. Про Ростов отдельная история. Лидерство тихо переползает в сторону Краснодара последние 10-15 лет. Надо четко понимать, что барьеров для такого роста пока еще не мало»,— отметила Наталья Зубаревич.

По ее словам, на динамику развития Юга негативно влияют ограничения на экспорт зерна и другой сельхозпродукции. При этом аграрные регионы, к которым относится и Краснодарский край, проходят кризис мягче. Это происходит за счет сохранения внутреннего спроса на пищевую продукцию и экспорта.

Драйвером роста для Кубани является строительство. По словам Натальи Зубаревич, регион вводит в эксплуатацию вдвое больше домов, чем весь Дальний Восток. Эксперт считает, что строительная отрасль в крае будет развиваться, но ее будущее зависит от того, как регион разберется с проблемами, связанными с социальной инфраструктурой.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram