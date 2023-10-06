Полиция проверила данные о якобы мешающих пилотам прожекторах академии ФК «Сочи»

Полицейские провели беседу с работниками стадиона академии ФК «Сочи» из-за сообщения о слишком ярких прожекторах, направленных в небо, сообщил «Ъ-Кубань» начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев. Освещение якобы слепило пилотов аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт стадиона академии ФК «Сочи» Фото: сайт стадиона академии ФК «Сочи»

«Было сообщение в отдел полиции Адлерского района. На место выехали сотрудники ППС, провели беседу. Преступления в этом никакого нет»,— отметил Андрей Кошелев, не уточнив, от кого именно поступил звонок. Само заявление поступило в полицию еще 3 октября.

При этом руководитель по связям с общественностью ГК «Аэродинамика» Виталий Коренюгин сообщил «Ъ-Кубань», что информации о случившемся у него нет. Неизвестно, кому именно помешали прожекторы и кто обращался в полицию.

По данным Telegram-канала KubMash, к правоохранителям обратилась служба, отвечающая за координацию движения самолетов аэропорта Сочи. Прожекторы, как утверждает ресурс, были направлены в небо и слепили пилотов.

Вячеслав Рыжков

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