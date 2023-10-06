Главные новости за 6 октября. Воронеж, Белгород, Курск, Орел, Тамбов

Воронежская облдума в ходе заседания 6 октября приняла во втором чтении корректировки в Устав Воронежской области.

Руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев назначен первым заместителем губернатора в новой структуре облправительства.

Экс-начальника тамбовского СИЗО ждет суд за организацию свиданий заключенных.

Басманный райсуд Москвы заключил под стражу до 2 декабря бывшего руководителя управления ФНС по Белгородской области Сергея Воронина, обвиняемого в мошенничестве.

Прокурором Воронежа стал прокурор Первомайского района Крыма Николай Остапенко.

Курский дружинник пострадал в результате атаки БПЛА при тушении пожара.

Оценочная комиссия приняла решение снести в Орле 162-летний дуб, серьезно пострадавший из-за сильного ветра 2 октября.

Спикер курской облдумы усомнился в авторстве поста губернатора о парламенте.

Житель белгородского Шебекина попытался подорвать квартиру при визите полиции.

Панинский райсуд Воронежской области оштрафовал на 30 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил РФ Григория Северина, отбывающего наказание в исправительной колонии №10 в Перелешино.