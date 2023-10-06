Курский дружинник пострадал в результате атаки БПЛА при тушении пожара

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал в своем Telegram-канале, как дружинник местного центра «Патриот» Владимир Ровный пострадал от действий ВСУ 4 октября. Он находится на стационарном лечении в Суджанской центральной районной больнице. Пациенту предстоит операция по удалению осколка боеприпаса.

По словам губернатора, сначала противник обстрелял село Плехово Суджанского района. Из-за этого начался пожар, который перекинулся на лес. Дружинники прибыли для его тушения, а ВСУ запустили дрон с системой сброса боеприпасов. От атаки одним из снарядов пострадал Владимир Ровный, находившийся у пожарной машины.

Господин Старовойт лично вручил дружиннику награду «За верность долгу и мужество».

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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