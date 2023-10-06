Суд в Москве заключил под стражу экс-главу белгородского УФНС

Басманный райсуд Москвы заключил под стражу до 2 декабря бывшего руководителя Управления ФНС по Белгородской области Сергея Воронина. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе белгородского управления ФСБ, противоправная деятельность экс-сотрудника налоговой была вскрыта сотрудниками ведомства совместно с Главным следственным управлением СКР.

Господина Воронина обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при незаконном возмещении 22 млн руб. налога на добавленную стоимость. «По месту проживания фигуранта, занимающего в настоящее время должность заместителя руководителя одного их крупных предприятий региона, обнаружены предметы и документы, свидетельствующие о его участии в мошеннической схеме. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК России, ему предъявлено обвинение», — подчеркнули в ведомстве.

Сергей Воронин признал вину и просил суд назначить ему запрет определенных действий. Решение о его аресте может быть обжаловано.

Господин Воронин возглавлял управление ФНС по Белгородской области в 2017-2019 годах. В данный момент он является заместителем директора ООО «Ровеньки-маслосырзавод», которое входит в группу компаний Modex Dairy.

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Владимир Зоркий