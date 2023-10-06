В Орле решили срубить посаженный в честь отмены крепостного права дуб

Оценочная комиссия приняла решение снести в Орле 162-летний дуб, серьезно пострадавший из-за сильного ветра 2 октября. Об этом сообщили в администрации города. Эксперты признали 20-метровое дерево аварийным и выразили опасения, что при сильном ветре оно может рухнуть на пешеходную зону на бульваре Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

По словам одного из членов комиссии, заведующего кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина Алексея Ковешникова, главный источник проблемы — «открытые раны». На их месте обосновалась колонна муравьев, сердцевина дерева превратилась в труху. Также в местах повреждений коры поселились болезнетворные бактерии и грибки, действия которых проводят к «постепенному отмиранию тканей и трухлению штамба».

«Кроме того, начался необратимый процесс гниения корневой системы. Всем известно, что недавно дерево потеряло крупный сук, вместе с которым отошла и часть коры — это произошло из-за множественных трещин. Очевидно, что в основание ствола попадала вода и грязь — с каждым годом трещина расширялась. Теперь дерево приобрело асимметричный вид, что чревато серьезными последствиями»,— считает ученый.

В администрации Орла добавили, что последние 20 лет дуб лечили и обрабатывали от паразитов, «но все же возраст забрал свое».

По поручению мэра Юрия Парахина ведутся переговоры с расположенным в регионе музеем-заповедником И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» о возможности передачи саженца Тургеневского дуба для посадки на месте аварийного дерева.

Дуб на бульваре Победы в Орле посадили в честь отмены крепостного права. При этом, по данным мэрии, он не является объектом культурного наследия и не имеет статус памятника истории. Ему был присвоен статус «Одиночно стоящее дерево-долгожитель».

О гибели в Орловской области 30-метрового дуба, который почти 200 лет назад посадил Иван Тургенев, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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