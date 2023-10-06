Воронежский суд оштрафовал заключенного за дискредитацию армии в колонии

Панинский райсуд Воронежской области оштрафовал на 30 тыс. руб. за дискредитацию вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) 46-летнего Григория Северина, отбывающего наказание в исправительной колонии №10 в Перелешино.

Как следует из материалов суда, во время проведения дисциплинарной комиссии осужденный публично в присутствии ее членов и осужденных высказывал оскорбления в адрес президента и негативно отзывался по поводу проведения специальной военной операции на территории Украины. Материал рассматривался в отсутствие самого Северина.

Кандидат физико-математических наук Григорий Северин в августе прошлого года получил два года колонии-поселения по делу о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК) из-за поста во «ВКонтакте», опубликованного в конце 2019-го. Его апелляционную жалобу на приговор оставили без удовлетворения.

Сергей Толмачев