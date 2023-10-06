Спикер курской облдумы усомнился в авторстве поста губернатора о парламенте

Рекомендацию депутатам курской облдумы не закрывать заседания от журналистов в Telegram-канале губернатора Романа Старовойта якобы опубликовал не глава региона, а «лица, которые имеют доступ к его странице», заявил спикер регионального парламента Юрий Амерев на пресс-конференции. Слова спикера передает ИА «Секунда». Он добавил, что с этими лицами «разберутся».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Амерев считает, что губернатор не мог видеть текст поправок, так как они не были размещены на сайте облдумы в момент публикации его комментария. Кроме того, глава региона находился в этот момент в Москве. На заседании, где рассматривались поправки, находился его представитель, который не высказал никаких замечаний. Юрий Амерев добавил, что решение было принято большинством голосов, «а то, что оно кого-то не устроило — это нормально». По его словам, в облдуме есть разные мнения. По словам спикера, чтобы вновь внести изменения, требуется так же исполнить процедурные требования и получить необходимое большинство голосов.

Политолог Владимир Слатинов в своем Telegram-канале назвал происходящее «открытым конфликтом» между руководством облдумы и Романом Старовойтом. Он считает, что внесенными поправками депутаты «сильно подсуропили губернатору к пятилетию его руководства регионом». «Я уже не говорю о том, что спикер публично усомнился в "дееспособности" главы региона в части размещаемых на губернаторских страницах заявлений от его имени. У Старовойта теперь не остается иного варианта, кроме четкой демонстрации того, кто в регионе контролирует политическое поле и, разумеется, большинство в областной думе»,— считает господин Слатинов.

Подробнее о поправках читайте в материале «Ъ» «Депутатов уводят из-под камер».

Алина Ковалева

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