Экс-начальника тамбовского СИЗО обвиняют в организации свиданий заключенных

Управление Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области завершило расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет колонии) в отношении бывшего начальника одного из следственных изоляторов региона. Об этом сообщили в ведомстве, не раскрывая имя обвиняемого.

По версии следствия, начальник, находясь во «внеуставных отношениях» с одним из заключенных под стражу, создал для него привилегированные условия содержания в части прогулок, «общения» с заключенными-женщинами и доступа к средствам мобильной связи. Незаконную деятельность сотрудника изолятора выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

«В рамках расследования собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу»,— добавили в СКР.

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Алина Морозова

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