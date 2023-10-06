Со своим чипом

Разработчик ChatGPT хочет создать собственные чипы. По данным Reuters, компания OpenAI может запустить новое производство либо купить кого-то из существующих игроков рынка. Сейчас ее модель искусственного интеллекта сильно зависит от поставок Nvidia. Разработки идут на суперкомпьютере, на котором установлено 10 тыс. процессоров. И если нагрузка на ChatGPT будет сравнима хотя бы с десятой долей запросов в Google, компании придется тратить больше $60 млрд в год на обслуживание оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Но значит ли это, что собственные чипы — более удачный вариант? IT-эксперт Александр Баулин считает, что в этой стратегии есть несколько слабых мест: «Практика ИИ-чипов используется, но она нишевая. Ее применяют либо в исследовательских целях — для создания нейрочипа, на котором можно будет пытаться симулировать работу мозга, либо это делают производители.

У Google есть библиотека для машинного обучения TensorFlow — ей все пользуются, куча запросов. Чтобы сделать сервер более производительным, энергоэффективным, они разработали процессор TPU. Энергии тратит меньше, работает быстрее. Все хорошо, но, когда модель значительно поменяется, чип дообучить будет нельзя, в отличие от софта. Нужны сразу капитальные расходы на то, чтобы его разработать, создать, а это не всегда, не у всех компаний получается.

Многим проще и дальше пользоваться специализированными ускорителями Nvidia для модели ИИ. Компания предоставляет универсальное решение, которое может работать на сверточных нейросетях, многослойных. А вот TPU заточен конкретно на гугловскую ИИ-модель. И я подозреваю, что у OpenAI будут специализированные чипы, которые смогут решать только конкретную задачу — ускорять ответ на запрос в ChatGPT 4.0. Выйдет пятая версия — чип придется менять.

Что касается затрат на его создание, думаю, это несколько сотен миллионов долларов. И все-таки мгновенно это сделать невозможно, процесс займет год-два. При этом есть вероятность, что сделать достаточно эффективные чипы так и не удастся. С другой стороны, у них есть инвестиции — они вполне могут в это сыграть».

По сообщениям Reuters, главный спонсор OpenAI — компания Microsoft — также работает над собственным чипом для искусственного интеллекта. Похожий проект был у корпорации Meta (запрещена и признана экстремистской в России). Ей, впрочем, создать чип не удалось. В целом же есть риск, что развитие нейросетей остановится из-за технологических ограничений, отмечает специалист в области искусственного интеллекта Игорь Щербаков:

«Явление, которое называется зимой искусственного интеллекта. Есть научная теория, согласно которой ИИ оживает волнами. Есть волна, когда область на хайпе и быстро растет. Затем следует период, когда она по той или иной причине останавливается в развитии. Либо нет прорывов, либо не хватает мощностей. Собственно, такое было в XX веке, когда нейронные сети только придумали: они не смогли развиться, потому что не хватало мощностей.

Последние 10 лет это активно растущая отрасль. Но на обозримом горизонте, думаю, мы упремся в какие-то ограничения именно мощностные, на некоторое время можем снова оказаться в ситуации, когда искусственный интеллект перестанет развиваться.

Помимо увеличивающейся потребности в мощностях, мы наблюдаем эффекты, которые происходят еще со времен пандемии, когда возник кризис полупроводников из-за разрыва цепочек поставок.

Чипов не хватает во многих отраслях, в том числе и здесь. И тут непонятно, уперлись мы в производительную мощность или все еще пожинаем плоды COVID-19 с разорванными цепочками. Однозначно сказать, что есть признаки того, что мы упираемся в технический потолок, нельзя».

Поставщик OpenAI — компания Nvidia — является одним из главных бенефициаров развития искусственного интеллекта. В мае ее рыночная капитализация превысила $1 трлн.

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Илья Сизов