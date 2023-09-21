МИД РФ: учения НАТО репетируют нападение на Россию

Военные учения НАТО Steadfast Defender, в которых весной 2024 года примут участие 40 тыс. военнослужащих стран альянса,— это тренировка «нападения на Россию». Такое заявление сделал российский МИД.

Учения НАТО Steadfast Defender пройдут на территории сразу нескольких европейских стран. В МИД России считают, что с помощью учений страны «планомерно отрабатывают действия по смыслу ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне».

«При этом если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем "воображаемом" противнике на востоке, то теперь натовцы не скрывают — они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России»,— говорится в сообщении МИДа (цитата по «РИА Новости»).

Steadfast Defender — крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. Они пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. Как отмечала газета The Financial Times, цель учений — «отработка попытки отражения российской агрессии, направленной против страны НАТО».