Бывший первый замгубернатора Ульяновской области оставлен под стражей

Экс-советник губернатора Ульяновской области Алексея Русских, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Игорь Эдель, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) оставлен под стражей еще на два месяца, до 7 декабря. Решение об этом в четверг, 5 октября, принял Ленинский районный суд Ульяновска, согласившийся с позицией следствия.

Представитель следственных органов (следствие ведет Четвертое следственное управление ГСУ СКР, Нижний Новгород) отмечал, что на проведение всех необходимых следственных действий потребуется еще срок не менее двух месяцев. При этом он настаивал на сохранении меры пресечения в виде содержания под стражей может скрыться от органов следствия и суда, воспрепятствовать производству по делу, уничтожить доказательства, оказывать давление на свидетелей. По данным источников, близким к следственным органам, Игорь Эдель, как и арестованный одновременно с ним экс-мэр Димитровграда Андрей Большаков, обвиняются в получении взятки от руководителя ООО «ТСК Волга» за общее покровительство в осуществлении коммерческой деятельности, в том числе при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных работ в Димитровграде. В то же время свидетелем по этому делу проходит также Артур Фахрудинов, основной владелец компании «ДФ-Групп» и брат владельца ООО «Тандем» (компании, имеющей большое количество госконтрактов на строительство и ремонт в Ульяновской области) Эдуарда Фахрудинова. Артур Фахрудинов также известен тем, что именно на его показаниях строилось обвинение бывшего вице-спикера регионального заксобрания, экс-руководителя партийного фонда ЕР Алсу Балакишиевой, признанной виновной в получении взятки 4,5 млн руб. от компании «Аякс», представителем которой являлся господин Фахрудинов.

В четверг в суде представитель следствия заявил, что вина Эделя подтверждается совокупностью доказательств и показаниями Артура Фахрудинова (основным заявителем по этому делу). Аргументируя необходимость заключения обвиняемого по стражу, он также отметил, что Артур Фахрудинов опасается давления со стороны Игоря Эделя и в связи с этим беспокоится за свою жизнь и здоровье.

Защита предлагала заменить заключение под стражу домашним арестом, отмечая, что ни крупных сумм денежных средств, ни заграничных паспортов у Игоря Эделя нет, выехать за рубеж он не может, а для давления на Артура Фахрудинова у него нет полномочий.

Суд согласился с доводами следствия и продлил Игорю Эделю срок заключения под стражей на два месяца, до 7 декабря.

Сергей Титов, Ульяновск