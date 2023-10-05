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Коммерсантъ FM
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Депздрав Москвы: поставки вакцин от кори, краснухи и свинки начнутся в ноябре

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что поставки комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита (он же свинка) в столичные медучреждения ожидаются в ноябре. В ведомстве отметили, что сейчас в детских поликлиниках для иммунизации против кори доступна живая коревая моновакцина.

О проблемах с поставками тройной вакцины корь—краснуха—паротит рассказали РБК представители частных столичных клиник. По словам оператора горячей линии сети клиник и медицинских центров «Медси», дефицит вакцин возник из-за проблем у поставщиков. Нет тройной вакцины от кори, краснухи и паротита также в сети многопрофильных медицинских центров «Мать и дитя», клинике EMC, многопрофильной клинике «Скандинавия», в медцентрах «Медскан» и «Хадасса», сети «Инвитро», а также в Центральной поликлинике Литфонда.

«В настоящее время дефицит тройной вакцины корь—краснуха—паротит имеет место в России в целом, и наши клиники здесь не являются исключением», — рассказал медицинский директор ГК «Медскан» Сергей Арабаджян.

Вакцина от паротита отсутствует в сети детских клиник доказательной медицины DocDeti, а также в клиниках «Мать и дитя», «Инвитро», EMC, «Медси» и «Скандинавия».

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Вакцинация против кори, паротита и краснухи с 1967 года включена в Национальный календарь профилактических прививок. По данным Роспотребнадзора, за январь—март 2023 года в России зафиксировали больше тысячи случаев кори. При этом в 2022 году было всего 34 случая, все они были завозными и не получили распространения.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Коренная перемена».

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