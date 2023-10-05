Семеро одного ждут

Повышение инфляционных ожиданий ведет к эквивалентному росту инфляции в развитых странах и менее выраженному, но все равно существенному — в развивающихся, следует из данных аналитического обзора Международного валютного фонда по монетарной политике. В фонде обеспокоены перспективами закрепления более высоких ожиданий по инфляции и указывают на важность не только прозрачной монетарной политики, снижающей уровень неопределенности, но и устойчивой фискальной позиции государств, которая ассоциируется со снижением ценовых ожиданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Meissner / AP Фото: Martin Meissner / AP

Рост инфляционных ожиданий на фоне всплеска инфляции после 2021 года в прошлом году затронул как развитые, так и развивающиеся страны, но долгосрочные ожидания (на период более пяти лет) пока стабильны, следует из аналитической главы обновления макропрогноза Международного валютного фонда, посвященной монетарной политике. В исследовании приводятся данные по США, зоне евро, Великобритании и Бразилии, но отмечается, что подобное расхождение подтверждается и на более широкой выборке стран. Впрочем, долгосрочные ожидания влияют на инфляцию слабее (этот эффект просматривается в случае, когда доходность по облигациям с более коротким сроком погашения оказывается ниже).

Модель авторов показывает, что рост ожиданий на ближайшую перспективу на 1,1 процентного пункта в развитых странах транслируется в эквивалентный рост инфляции, в развивающихся странах влияние скромнее — те же ожидания повышают ее на 0,8 процентного пункта из-за более длинного лага. С корректировкой на обратное влияние (что более высокая инфляция разгоняет ожидания) эффект получается более скромным для обеих групп — для развитых стран он составляет 0,8%, для развивающихся — 0,4%.

Исторически ожидания меняются медленно — в среднем этот процесс занимает три года (а в случае базовой инфляции, не учитывающей цены на сырье и энергию, еще дольше), реальные же ставки в 2022 году до начала циклов ужесточения были в среднем ниже, чем в предыдущих эпизодах высокой инфляции, сейчас же они выше, чем в среднем,— быстрое ужесточение монетарной политики традиционно рассматривается как средство против закрепления высоких инфляционных ожиданий.

В случае с инфляционным всплеском 2021–2022 годов ожидания изначально не играли значительной роли — цены росли на фоне восстановления экономик после пандемии, повышения спроса при нарушенных цепочках поставок и роста цен на энергию и сырье,— но на протяжении последних кварталов роль ожиданий растет, фиксируют в МВФ. Для развивающихся стран влияние ожиданий менее значительно, а вот отложенный рост цен имеет больший вес.

В среднем стабильные ориентиры по инфляции и более прозрачная политика монетарных регуляторов способны повышать долю экономических агентов, обращающих внимание на кредитно-денежную политику (а не на прошлый опыт роста цен). Авторы указывают и на роль бюджетной политики — худший для инфляции сценарий предполагает высокий уровень долга и хронический дефицит бюджета. Бюджетная же устойчивость, напротив, ассоциируется с более низкими ожиданиями роста цен, замечают в МВФ.

Долгая борьба с инфляцией означает более высокие потери для экономики, однако ожидание смягчения политики ведущих центробанков, предполагавшегося таким же быстрым, как и повышение ставок, постепенно затягивается: не достигнуты ни цели ужесточения, ни ограничители — инфляция остается высокой, а почти повсеместное падение деловой активности пока не сопровождается выраженным охлаждением рынка труда в развитых странах.

Татьяна Едовина