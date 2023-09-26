Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли

Оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла до 11,7%, сообщает ЦБ РФ со ссылкой на данные опроса ООО «инФОМ». По сравнению с августом она прибавила 0,2 процентного пункта, к среднему значению за второй квартал текущего года 1,2 п. п. Оценка населением наблюдаемой годовой инфляции также повысилась после четырех месяцев снижения и вернулась к уровню июля. Исследование зафиксировало повышение обеспокоенности респондентов ростом цен на большинство товаров, особенно на бензин, а также мясо и птицу. Потребительские настроения снизились, вернувшись к уровню февраля, а склонность респондентов к сбережению увеличилась.

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Инфляционные ожидания — предполагаемый потребителями и производителями уровень инфляции, на основе которого они определяют собственные денежную политику и модель потребительского поведения. Этот показатель является одним из важных факторов, который ЦБ учитывает при принятии решения по ключевой ставке.