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Коммерсантъ FM
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Грузовики притормозили к осени

Рост продаж замедлился в сентябре

Рынок грузовых автомобилей в сентябре продолжил восстановление в годовом выражении, превысив 13 тыс. машин, но откатился от рекордных значений предыдущего месяца. В отрасли говорят, что сентябрь — традиционно период более низкого спроса отмечая влияние удорожания техники и финансирования на фоне роста утильсбора и повышения ставки ЦБ. В целом спрос на рынке остается высоким, констатируют его участники, ожидая дополнительного оживления в конце года.

Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

Рынок грузовых автомобилей в сентябре вырос на 89,1%, до 13,7 тыс. машин, подсчитал «Автостат». Результат оказался на 15,6% меньше августовского пика рынка, когда было продано 16,2 тыс. грузовых автомобилей, но выше предыдущих месяцев. Лидирует по продажам КамАЗ (падение на 5,1% к прошлому году, до 2,55 тыс. машин), но китайские марки в топ-3 реализовали сопоставимые объемы. Так, продажи Shacman выросли вдвое, до 2,2 тыс. автомобилей, Sitrak — в пять раз, до 2,2 тыс. штук, следует из данных агентства. «Автостат» учитывает в статистике не только тяжелые грузовики.

В сентябре традиционно наблюдается меньше регистраций грузовых автомобилей, а в октябре—декабре их количество может достигать 16–20 тыс. в месяц, отмечает директор по маркетингу BWG Анна Ерохина. В августе доля тягачей на рынке тяжелых грузовиков составила более 50%, и эта тенденция сохранится до конца года, считает она. «Перевес в пользу тягачей возник уже в апреле. Для сравнения: по итогам прошлого года рынок тяжелых грузовиков оценивался в 75 тыс. единиц, а доля седельных тягачей составляла 25%, самосвалов — 36%,— поясняет она.— Такое соотношение нехарактерно для рынка: на долю седельных тягачей традиционно приходилось не менее 40% рынка».

Руководитель «Авито Спецтехники» Андрей Ковалев говорит, что активные покупки грузовиков объясняются в том числе отложенным спросом на технику и ростом рынка грузовых автоперевозок. «Также на динамику спроса оказал влияние фактор загруженности железнодорожных перевозок»,— отмечает он, объясняя рост предложения увеличением доли китайских брендов. На «Авито Спецтехнике» в третьем квартале предложение по новым грузовикам выросло на 110% при увеличении спроса на 35%. Самой востребованной моделью стал КамАЗ 43 118 (11,2% от общего спроса на новые грузовики) со средней ценой 12,5 млн руб. На втором месте тягач Shacman X3000 с долей спроса 9,8% и средней стоимостью 9,65 млн руб.

В КамАЗе сказали “Ъ”, что, по их оценкам, в сентябре зарегистрировано более 13 тыс. тяжелых грузовиков, более чем вдвое выше, чем год назад. В концерне говорят, что сегмент тяжелых самосвалов стабилизировался, а магистральных тягачей — продолжает рост. Свои продажи КамАЗ оценит «к середине октября», но там отметили: «Наша основная деятельность направлена на обеспечение транспортной безопасности страны, и на свободный рынок техники попадает мало. Не совсем корректно в этих условиях сравнивать доли на рынке».

Исполнительный директор ООО «Сторк» (официальный представитель Dayun в РФ) Артур Солдаткин отмечает небольшое сокращение спроса в сентябре на грузовые автомобили Dayun на газомоторном топливе. Причинами он называет насыщение рынка и увеличение стоимости финансовых инструментов, в первую очередь лизинга. Господин Солдаткин ожидает, что традиционный всплеск спроса придется на конец года, после чего до весны на рынке наступит затишье.

В результате повышения ключевой ставки и ставок лизинговых компаний в начале сентября наблюдался спад продаж, говорит руководитель отдела продаж компании «ААА Траксервис» (дилера MAN, Sitrak, Howo, Isuzu) Дмитрий Кондраков. Однако во второй половине месяца спрос снова активизировался. Большинство запросов — на крупные партии, добавляет он.

Директор департамента коммерческого транспорта ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов говорит, что на рынке тяжелой техники (тягачи и самосвалы) отмечается стабильно высокий спрос. «Спрос в этом сегменте был бы еще активнее, если бы не повышение утильсбора и процентной ставки по кредитам и лизинговым договорам,— продолжает он.— Ключевая ставка ЦБ выросла с 9,5% до 13%, поэтому все предложения стали менее выгодны для клиентов минимум на 4%. А с учетом того, что увеличились даже действующие договора с клиентами, дилеры тяжелой техники продали меньше ожидаемого». Дальнейшее развитие ситуации, считает он, зависит от того, будет ли повышаться ключевая ставка.

Ольга Никитина

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