Грузовики взяли на себя больше

После крутого пике 2022 года рынок грузовых и коммерческих автомобилей начал оживать. Китайские модели заменили ушедшие из России европейские и американские бренды, отечественные производители создали новые логистические цепочки для поставки импортных компонентов. При этом ситуация, однако, в некоторых сегментах рынка остается непредсказуемой.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рынок коммерческих автомобилей демонстрирует примерно такие же тенденции, что и легковой сегмент: объем продаж растет, как и доля китайских производителей. Хотя на рынок грузовиков и автобусов марки из КНР пришли несколько позже легковых, им удалось довольно быстро закрепиться, в том числе и потому, что для потребителей таких машин происхождение бренда имеет меньшее значение.
Рынок легких коммерческих автомобилей (Light Commercial Vehicles — LCV) — фургонов и микроавтобусов с полной массой до 3,5 тонны и числом мест до девяти — позволяет водить их с «легковой» категорией В, после марта прошлого года он испытал существенный спад, и продажи в 2022-м в итоге были на 48% меньше, чем в 2021-м: 75,2 тыс. против 144 тыс. Это, в частности, связано и с уходом с рынка европейских производителей: Volkswagen, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroen, Ford.
Некоторые из них выпускались в России, в частности, Ford Transit производил завод «Соллерс» в Елабуге, и в 2021 году он сделал 21 452 Transit. В 2022-м Ford отказался от участия в СП, и производство Transit было остановлено после выпуска 5746 штук. «Соллерс» был вынужден искать новый продукт, и концу года было запущено производство двух моделей под собственным брендом — «Соллерс Атлант» и «Соллерс Арго», созданных на основе моделей китайской компании JAC. В конце июля 2023 года был выпущен пятитысячный «Соллерс Атлант».
Первые места на российском рынке теперь занимают местные бренды: ГАЗ в июле продал 4360 LCV, в основном это GAZelle Next, УАЗ — 1118, «Соллерс» занял третье место с результатом 510 автомобилей — в основном это «Атланта» (400 штук).
Четвертое место у Lada, в число 306 LCV под этой маркой входят Largus, а также фургоны и легкие грузовики производства ВИС, которые продаются через дилерскую сеть Lada. В пятерку также вошла корейская Hyundai (194).
Всего за первые семь месяцев 2023 года в России было продано 44 645 легких автомобилей. Это на 0,9% меньше, чем за такой же период 2022-го. При этом если в первые три месяца продажи были существенно ниже прошлогодних — в начале 2022 года продажи были исключительно велики, то в мае—июле рынок перешел к росту, что, впрочем, связано с эффектом низкой базы.
Сейчас продажи стабилизировались, и если ситуация не изменится, то продажи новых LCV за весь 2023 год будут на уровне 80 тыс. автомобилей. В 2022-м продажи составили 75,2 тыс. LCV — это был спад относительно 2021 года на 47,8%.
Продажи средних и тяжелых грузовиков за семь первых месяцев 2023 года, по данным агентства «Автостат», составили 75 868 машин. Оценка конкурирующего «Автостат Инфо» несильно отличается: 76 325 проданных автомобилей.
По сравнению с 2022 годом продажи выросли на 71,2% («Автостат») или на 72% («Автостат Инфо»). Это связано не только с востребованностью средних и тяжелых грузовиков, но и со смягчением условий лизинга. Как уже писал “Ъ”, лизингодатели отреагировали на изменение условий, и теперь средний размер первого платежа сократился с 20% в 2021 году до 7–8%, а в некоторых случаях равен нулю. Средние сроки лизинговых договоров доходят до 48 месяцев, есть примеры удлинения их до 84, то есть семи лет. Это снижает ежемесячные платежи, и новый грузовик могут себе позволить больше клиентов. Кроме того, им есть где зарабатывать с помощью таких автомобилей — в России продолжается строительство.
Продажи грузовых автомобилей по маркам
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Источник: РоАД.
По итогам полугодия первое место занимал КамАЗ с результатом 15 632 проданных автомобиля и долей рынка 24,9%. Остальные места в первой пятерке заняли китайские марки: Sitrak (10 403 штуки), Shacman (продукция компания Shaanxi, 8652 шт.), FAW (6864 шт.) и Howo (3668 шт.). ГАЗ в этом классе занял шестое место (3216 шт.), МАЗ — седьмое (3044 шт.), «Урал» — восьмое (1625 шт.). Из европейских производителей заметные продажи были у Mercedes-Benz (546) и MAN (432).
В июле лидером ожидаемо стал все тот же КамАЗ — 2618 машин за месяц, но уже только 19,9% общих продаж. К нему вплотную приближается китайский Sitrak — 2550 автомобилей и 19,4% рынка. Остальные позиции в первой пятерке тоже у китайских брендов: Shacman (третье место с результатом 2081 автомобиль, это двукратный рост по сравнению с июлем 2022 года), четвертое — у FAW (1608 штук, в 3,5 раза больше, чем годом ранее) и пятое — у Howa (563 штуки). Эти пять брендов заняли вместе примерно две трети рынка.
Если ближайшая перспектива продаж автомобилей этого класса выглядит вполне оптимистично, то положение производителей стран Таможенного союза, российских и белорусского, не улучшается. Возможно, в оставшиеся месяцы года ситуация изменится: увеличение утильсбора должно поддержать российских производителей тяжелых грузовиков. Именно на них он вырос наиболее значительно — на некоторые категории прирост составил 1 млн руб. Однако это вряд ли смутит потенциальных покупателей, которые приобретают такую технику в лизинг: увеличение ежемесячных платежей будет сравнительно невелико, к тому же эти расходы в конечном итоге оплачивает заказчик услуг по перевозкам. Таким образом, пока причин для заметного снижения спроса ни на тяжелые грузовики в целом, ни на китайские модели не видно.
Пассажирский коммерческий транспорт существует в не совсем рыночных условиях: городские и пригородные автобусы приобретают за счет бюджета, и объем продаж зависит скорее от финансирования в различных регионах и муниципалитетах.
В июне 2023 года было приобретено 3,6 тыс. новых автобусов — это на 76% больше, чем за тот же месяц 2022-го. Из них 455 — «ПАЗы», второе место занимает китайский Yutong (в пять раз больше, чем в июне прошлого года). ЛиАЗ, НефАЗ и Volgabus поставили соответственно 250 (рост в 2,9 раза), 157 (рост в 6,5 раза) и 80 (на один больше, чем в июне прошлого года).
За первое полугодие продано 8537 новых автобусов — на 35% больше, чем за первое полугодие 2022 года.