Грузовики взяли на себя больше

После крутого пике 2022 года рынок грузовых и коммерческих автомобилей начал оживать. Китайские модели заменили ушедшие из России европейские и американские бренды, отечественные производители создали новые логистические цепочки для поставки импортных компонентов. При этом ситуация, однако, в некоторых сегментах рынка остается непредсказуемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рынок коммерческих автомобилей демонстрирует примерно такие же тенденции, что и легковой сегмент: объем продаж растет, как и доля китайских производителей. Хотя на рынок грузовиков и автобусов марки из КНР пришли несколько позже легковых, им удалось довольно быстро закрепиться, в том числе и потому, что для потребителей таких машин происхождение бренда имеет меньшее значение.

Рынок легких коммерческих автомобилей (Light Commercial Vehicles — LCV) — фургонов и микроавтобусов с полной массой до 3,5 тонны и числом мест до девяти — позволяет водить их с «легковой» категорией В, после марта прошлого года он испытал существенный спад, и продажи в 2022-м в итоге были на 48% меньше, чем в 2021-м: 75,2 тыс. против 144 тыс. Это, в частности, связано и с уходом с рынка европейских производителей: Volkswagen, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroen, Ford.

Некоторые из них выпускались в России, в частности, Ford Transit производил завод «Соллерс» в Елабуге, и в 2021 году он сделал 21 452 Transit. В 2022-м Ford отказался от участия в СП, и производство Transit было остановлено после выпуска 5746 штук. «Соллерс» был вынужден искать новый продукт, и концу года было запущено производство двух моделей под собственным брендом — «Соллерс Атлант» и «Соллерс Арго», созданных на основе моделей китайской компании JAC. В конце июля 2023 года был выпущен пятитысячный «Соллерс Атлант».

Первые места на российском рынке теперь занимают местные бренды: ГАЗ в июле продал 4360 LCV, в основном это GAZelle Next, УАЗ — 1118, «Соллерс» занял третье место с результатом 510 автомобилей — в основном это «Атланта» (400 штук).

Четвертое место у Lada, в число 306 LCV под этой маркой входят Largus, а также фургоны и легкие грузовики производства ВИС, которые продаются через дилерскую сеть Lada. В пятерку также вошла корейская Hyundai (194).

Всего за первые семь месяцев 2023 года в России было продано 44 645 легких автомобилей. Это на 0,9% меньше, чем за такой же период 2022-го. При этом если в первые три месяца продажи были существенно ниже прошлогодних — в начале 2022 года продажи были исключительно велики, то в мае—июле рынок перешел к росту, что, впрочем, связано с эффектом низкой базы.

Сейчас продажи стабилизировались, и если ситуация не изменится, то продажи новых LCV за весь 2023 год будут на уровне 80 тыс. автомобилей. В 2022-м продажи составили 75,2 тыс. LCV — это был спад относительно 2021 года на 47,8%.

Продажи средних и тяжелых грузовиков за семь первых месяцев 2023 года, по данным агентства «Автостат», составили 75 868 машин. Оценка конкурирующего «Автостат Инфо» несильно отличается: 76 325 проданных автомобилей.

По сравнению с 2022 годом продажи выросли на 71,2% («Автостат») или на 72% («Автостат Инфо»). Это связано не только с востребованностью средних и тяжелых грузовиков, но и со смягчением условий лизинга. Как уже писал “Ъ”, лизингодатели отреагировали на изменение условий, и теперь средний размер первого платежа сократился с 20% в 2021 году до 7–8%, а в некоторых случаях равен нулю. Средние сроки лизинговых договоров доходят до 48 месяцев, есть примеры удлинения их до 84, то есть семи лет. Это снижает ежемесячные платежи, и новый грузовик могут себе позволить больше клиентов. Кроме того, им есть где зарабатывать с помощью таких автомобилей — в России продолжается строительство.

Продажи грузовых автомобилей по маркам Выйти из полноэкранного режима Марка Количество (шт.) Доля (%) КамАЗ 15632 24,90 Sitrac 10403 16,57 Shacman 8652 13,78 FAW 5864 9,34 Howo 3668 5,84 ГАЗ 3216 5,12 МАЗ 3044 4,85 Foton 2143 3,41 «Урал» 1625 2,59 JAC 1582 2,52 Dongfeng 1168 1,86 Hogyang 658 1,05 Mercedes-Benz 546 0,87 Xugong 490 0,78 Zoomlion 453 0,72 MAN 432 0,69 Daewoo 397 0,63 Volvo 391 0,62 Sany 367 0,58 DAF 359 0,57 Hyundai 338 0,54 Isuzu 294 0,47 Scania 224 0,36 IVECO AMT 163 0,26 IVECO 106 0,17 Открыть в новом окне Источник: РоАД.

По итогам полугодия первое место занимал КамАЗ с результатом 15 632 проданных автомобиля и долей рынка 24,9%. Остальные места в первой пятерке заняли китайские марки: Sitrak (10 403 штуки), Shacman (продукция компания Shaanxi, 8652 шт.), FAW (6864 шт.) и Howo (3668 шт.). ГАЗ в этом классе занял шестое место (3216 шт.), МАЗ — седьмое (3044 шт.), «Урал» — восьмое (1625 шт.). Из европейских производителей заметные продажи были у Mercedes-Benz (546) и MAN (432).

В июле лидером ожидаемо стал все тот же КамАЗ — 2618 машин за месяц, но уже только 19,9% общих продаж. К нему вплотную приближается китайский Sitrak — 2550 автомобилей и 19,4% рынка. Остальные позиции в первой пятерке тоже у китайских брендов: Shacman (третье место с результатом 2081 автомобиль, это двукратный рост по сравнению с июлем 2022 года), четвертое — у FAW (1608 штук, в 3,5 раза больше, чем годом ранее) и пятое — у Howa (563 штуки). Эти пять брендов заняли вместе примерно две трети рынка.

Если ближайшая перспектива продаж автомобилей этого класса выглядит вполне оптимистично, то положение производителей стран Таможенного союза, российских и белорусского, не улучшается. Возможно, в оставшиеся месяцы года ситуация изменится: увеличение утильсбора должно поддержать российских производителей тяжелых грузовиков. Именно на них он вырос наиболее значительно — на некоторые категории прирост составил 1 млн руб. Однако это вряд ли смутит потенциальных покупателей, которые приобретают такую технику в лизинг: увеличение ежемесячных платежей будет сравнительно невелико, к тому же эти расходы в конечном итоге оплачивает заказчик услуг по перевозкам. Таким образом, пока причин для заметного снижения спроса ни на тяжелые грузовики в целом, ни на китайские модели не видно.

Пассажирский коммерческий транспорт существует в не совсем рыночных условиях: городские и пригородные автобусы приобретают за счет бюджета, и объем продаж зависит скорее от финансирования в различных регионах и муниципалитетах.

В июне 2023 года было приобретено 3,6 тыс. новых автобусов — это на 76% больше, чем за тот же месяц 2022-го. Из них 455 — «ПАЗы», второе место занимает китайский Yutong (в пять раз больше, чем в июне прошлого года). ЛиАЗ, НефАЗ и Volgabus поставили соответственно 250 (рост в 2,9 раза), 157 (рост в 6,5 раза) и 80 (на один больше, чем в июне прошлого года).

За первое полугодие продано 8537 новых автобусов — на 35% больше, чем за первое полугодие 2022 года.

Валерий Чусов