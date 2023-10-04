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Коммерсантъ FM
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CNN: США собираются передать Украине конфискованное иранское оружие

США планируют передать Украине конфискованное иранское вооружение, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. По данным телеканала, американское командование объявит о решении на этой неделе.

CNN отмечает, что ООН требует уничтожения или отправки на склады конфискованного оружия, в то время как администрация президента США Джо Байдена уже несколько месяцев пытается отправить оружие украинским военнослужащим. В настоящее время вооружение хранится на объектах Центрального командования США на Ближнем Востоке.

В январе 2023 года американские военные помогли Франции конфисковать оружие, которое направляли из Ирана в Йемен. В феврале стало известно, что речь идет об изъятии 3 тыс. штурмовых винтовок, 578 тыс. патронов и 23 противотанковых управляемых ракет. С 2014 года в Йемене идет гражданская война. В ней Иран поддержал повстанческую группировку хуситов, которая свергла действующее правительство. Правительственные войска были поддержаны Саудовской Аравией и США.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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