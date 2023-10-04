Мосбиржа допустит к торгам акции «Группы Астра»

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 13 октября допустит к торгам акции российской IT-компании «Группа Астра». Акции компании включат во второй котировальный список с торговым кодом ASTR, говорится в сообщении биржи.

2 октября «Группа Астра» объявила о намерении провести IPO обыкновенных акций на Мосбирже. Как ожидается, по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении составит около 5%. Акции предложат действующие акционеры компании.

По итогам 2022 года выручка «Астры» выросла в 2,5 раза, до 5,4 млрд руб., чистая прибыль — в 2,8 раза, до 3 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза, до 2,9 млрд руб.

О проектах «Группы Астра» — в материале «Ъ» «Осторожно, коды открываются».

Лусине Баласян