Москвичи заступились за Рогожские гаражи

Жители Таганского района опасаются сноса исторических построек. Гаражи автокомбината в стиле конструктивизма на Рогожском Валу по документам должны были использовать как культурный объект. Ранее там находился музей «Московский транспорт». Позднее статус территории изменился. Теперь здание автомобильного комбината могут превратить в фудмолл или снести и построить жилищный комплекс. Ранее «Ведомости» сообщали, что эти гаражи перешли в собственность Романа Агабабаева, который действует в интересах компании «Киевская площадь». Она в свою очередь владеет сетью фудмоллов «Депо». Местные активисты уже больше года пытаются добиться от властей объяснений, на каком основании городская недвижимость была продана физическому лицу, и что станет с исторически ценным объектом. С подробностями — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей ретроавтомобилей на Рогожском валу, 2009 год

Фото: Григорий Ревзин, Коммерсантъ Музей ретроавтомобилей на Рогожском валу, 2009 год

Фото: Григорий Ревзин, Коммерсантъ

Комплекс гаражей в конструктивистском стиле был построен в 50-х годах прошлого века. Это несколько соединенных между собой зданий с треугольными крышами и большими полукруглыми окнами. Из-за схожести архитектурного стиля с конструктивизмом, москвичи интуитивно причисляли этот объект к культурному наследию и даже не предполагали, что может зайти речь о его сносе. Однако такое встречается, говорит архитектор Александра Мусатова:

«Это здание является ценным объектом во многом именно потому, что является некоторым исключением и из конструктивизма, и из сталинского ампира. Памятники, которые признаны наследием, имеют статус как, например, Клуб Русакова или Дом Мельникова. А есть рядовая конструктивистская застройка, которая выполнена менее именитыми мастерами или выполняла более функциональную роль, имела экспериментальный характер».

Ранее СМИ писали, что гаражи были проданы примерно за 600 млн руб. При этом в торгах был лишь один участник. Тогда музей транспорта уже был закрыт. Местные активисты направили обращения властям столицы. Ответы им приходят неутешительные, говорит депутат Московской городской думы Сергей Митрохин:

«Написал обращение в Москомархитектуру, в департамент городского имущества. Сначала отвечали, что вообще никаких изменений не планируется. Потом вдруг ответили, что, да, территория продана, но там будет новый фудмолл. Жители, конечно, были не очень довольны, тем не менее фудмолл — это все-таки сохранение старого здания, а не строительство небоскреба».

С точки зрения закона, на первый взгляд, никаких препятствий даже для сноса этих гаражей нет, говорит управляющий партнер, адвокат юридической фирмы Land Law Firm Денис Литвинов:

«Статус объекта культурного наследия не препятствует осуществлению сделок с ним, но устанавливает на него так называемое охранное обязательство: новый собственник должен следить за состоянием объекта, он не должен допускать каких-то действий по его реконструкции, которые могут снизить ценность объекта. При этом текущий статус данного участка и объекты в его границах не являются культурным наследием. Вполне возможно, что объект в итоге будет снесен».

По информации СМИ, один из вариантов предусматривает строительство на этом месте элитного жилого комплекса. Однако, по словам собеседников “Ъ FM”, стоимость квадратного метра здесь не дотягивает до статуса премиум-класса.

К тому же, учитывая деятельность покупателя объекта, гаражи с большей вероятностью превратятся в общественное пространство, считает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев:

«"Киевская площадь" является как раз девелопером проектов "Депо" — сеть достаточно успешная. Первая мысль — ангар может быть использован в качестве фудкорта. Близость метро, правильная прямоугольная форма, здание уже существует, оно интересно с частью редевелопмента — это наиболее правильная стратегия с учетом того, что все-таки здание историческое. А если говорить о том, что выгоднее, то, безусловно, выгоднее строить жилье и продавать его поквартирно».

При этом в Мосгорнаследии сообщили, что в отношении этих гаражей никакой проектной документации, включая планировочные и архитектурно-градостроительные решения, к ним на рассмотрение не поступало.

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