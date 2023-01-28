«Ударник» как предчувствие

Здание кинотеатра «Ударник» приобрела компания дочери Леонида Михельсона. Старейший из кинотеатров Москвы ранее принадлежал городу. Сделка по передаче недвижимости состоялась в конце октября 2022 года, с тех пор «Ударник» находится в собственности ООО «ГЭС-2», которое владеет также одноименным культурным центром. На тот момент компания принадлежала совладельцу НОВАТЭКа Леониду Михельсону. 20 января бизнесмен передал контроль над ГЭС-2 своей дочери Виктории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ударник» был построен в 1931 году. В 80-х кинотеатр признали памятником архитектуры и включили в объекты культурного наследия. В 2015 году городские власти планировали продать «Ударник», стартовая цена составляла 560 млн руб.

Переговоры по покупке господином Михельсоном кинотеатра шли с лета 2022 года, рассказала искусствовед и автор Telegram-канала «ку-ку» Ксения Коробейникова: «Насколько мне известно, это абсолютно самодостаточный проект, то есть он не будет иметь никакого отношения к Дому культуры «ГЭС-2». Это будет событийный кинотеатр, состоящий из пяти кинозалов. Там планируются и премьеры, и фестивали, и всевозможные концерты.

К проекту имеет отношение Наум Клейман, выдающийся киновед, с которым советуются по содержательным этапам. Можно полагать, что в плане концепции, учитывая затраченные ресурсы, новый "Ударник" станет серьезным конкурентом кинотеатру "Художественный".

Что там будут показывать? Кажется, сейчас об этом рано говорить — только по предварительным данным, на реставрацию памятника закладывают четыре года. Учитывая, что это именно памятник культурного наследия, очень непростое конструктивистское здание, то она может и затянуться. Соответственно, что будет через четыре, а то и пять-шесть лет, сейчас сложно прогнозировать».

Представитель «Ударника» Светлана Максимченко сообщила РБК, что работы по восстановлению кинотеатра начнутся уже в 2022 году. В здании, кроме кинозалов, планируют разместить кафе, книжный магазин и пространства для образовательных и выставочных проектов. На крыше здания хотят открыть террасу и смотровую площадку.

Объект может завоевать симпатии москвичей. Правда, назвать его коммерчески выгодным сложно, говорит генеральный директор консалтинговой компании DNА Realty Антон Белых: «По локации проект, конечно, очень интересный — центр Москвы, плюс уже рядом есть центр притяжения в виде ГЭС-2. Проблема в том, что городом наложено очень много ограничений на объекты исторического наследия. И в связи с этим именно коммерческая привлекательность и вызывает много вопросом, по крайней мере, к той окупаемости, к которой привыкли стандартные классические девелоперы.

Если им удастся выделить какие-то там отдельные зоны под рестораны, гастромаркеты, фуд-холлы, барную индустрию, то, конечно, это будет пользоваться спросом. Возможно, появится желание дополнить функцию всякими кофейнями, едой, чтобы люди из ГЭС-2 не ехали потом куда-то, а сразу плавно переходили в пространство, которое будет в "Ударнике".

Не уверен, что проект окупится в какой-то обозримой перспективе, например, десятилетия. Это, скорее, история на перспективу, именно поэтому его купил Леонид Михельсон, а не кто-то из девелоперов рынка недвижимости, потому что они-то настроены на постоянное получение прибыли. И, возможно, это просто некий меценатский проект, чтобы увековечить себя, сделать подарок городу».

Во сколько Леониду Михельсону обошлось здание «Ударника», неизвестно, сумма сделки не раскрывается. Кадастровая стоимость объекта — 904 млн руб.

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Яна Загоровская, Лилия Галявиева