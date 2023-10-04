Обвиняемому в поджоге военкомата в Петербурге продлили арест до января

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Максиму Асрияну, которого обвиняют по ч.3 ст.30 — ч.1 ст.205 УК РФ (покушение на преступление, содействие в террористической деятельности).

Как сообщили 4 октября в объединенной пресс-службе городских судов, судебное заседание по делу проходило в закрытом режиме по ходатайству следователя. Асриян и его защитник разрешение ходатайства оставили на усмотрение суда. В итоге суд продлил подозреваемому срок нахождения в СИЗО до 8 января 2024 года.

Напомним, что по версии следствия, медработник Асриян в начале октября прошлого года пытался поджечь военкомат Фрунзенского района с помощью двух бутылок с зажигательной смесью. Спустя несколько дней он был задержан и признал свою вину. Позднее его арестовали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники ФСБ в Петербурге задержали двух женщин, которых подозревают в том, что они помогли Максиму Асрияну в подготовке поджога военкомата. Следствие полагает, что они знали о планах подозреваемого и даже помогли ему приобрести горючую смесь для «коктейлей Молотова».

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-СПб» «Несостоявшийся поджог привел в СИЗО».

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