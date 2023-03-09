На месте снесенных домов на Эльмаше в рамках КРТ построят 46 тысяч квадратных метров жилья

На Эльмаше (район Екатеринбурга) в рамках комплексного развития территорий в квартале улиц Шефской — Энтузиастов — Баумана планируют построить 46 тыс. кв. м жилья. Напомним, площадку под КРТ прошлым летом выкупил тюменский застройщик «Страна Девелопмент». Первый двухэтажный дом на данной территории снесли в ноябре прошлого года.

«Мы разработали и утвердили проект планировки, проект межевания территории, который включает в себя два жилых этапа продаваемой площадью 46 тыс. квадратных метров. Также будет многоэтажная парковка, детские спортивные площадки, на первых этажах магазины и офисы», — рассказал порталу 66.ру региональный директор ГК «Страна Девелопмент» Олег Билянский. Он добавил, что на сегодняшний день застройщик уже расселил 93 семьи — это 185 человек. 63 семьи получили денежную компенсацию, а 30 — квартиры.

Напомним, цена на этот участок на торгах выросла с 515 тыс. руб. до 96,6 млн руб. В тот же день на торгах продали еще две территории — на Эльмаше и Уралмаше. В этом году администрация Екатеринбурга отдала еще две площадки под КРТ: на улицах Летчиков и Кварцевой.

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